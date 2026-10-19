Erste Schätzungen: Zalando legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zalando gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten erwarten.

Zalando wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,167 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 178,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 EUR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,15 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,02 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie, gegenüber 0,830 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 13,84 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 12,35 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at