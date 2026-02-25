Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Bilanz voraus
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zalando öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zalando wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,643 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,460 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Zalando in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,09 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,970 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 12,33 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 10,57 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
