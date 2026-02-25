Erste Schätzungen: Zalando SE Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zalando SE Un wird voraussichtlich am 12.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,375 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 35,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,52 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,520 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 14,43 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 11,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at