Zalando Aktie
WKN DE: ZAL1AD / ISIN: US98887L1052
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zalando SE Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zalando SE Un wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,095 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zalando SE Un 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Zalando SE Un nach den Prognosen von 5 Analysten 3,57 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,53 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,835 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,470 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,79 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,93 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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