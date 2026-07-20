Erste Schätzungen: Zalando SE Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zalando SE Un stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,288 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Zalando SE Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,862 USD im Vergleich zu 0,470 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 16,07 Milliarden USD, gegenüber 13,93 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at