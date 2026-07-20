Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Ausblick auf Quartalsbilanz
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zalando stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zalando wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,505 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,370 EUR je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,77 Prozent auf 3,48 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,84 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,47 EUR im Vergleich zu 0,830 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 13,98 Milliarden EUR, gegenüber 12,35 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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