Erste Schätzungen: Zalaris ASA präsentiert Quartalsergebnisse

Zalaris ASA wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zalaris ASA noch 0,620 NOK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Zalaris ASA nach den Prognosen von 3 Analysten 393,6 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 364,9 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,63 NOK im Vergleich zu 1,56 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,35 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at