Zalaris ASA Aktie
WKN DE: A116WU / ISIN: NO0010708910
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zalaris ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zalaris ASA äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,40 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,04 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,49 NOK je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 370,2 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 397,9 Millionen NOK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,60 NOK, gegenüber 2,79 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,63 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalaris ASA
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Zalaris ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Zalaris ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Zalaris ASA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Zalaris ASA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Zalaris ASA
Aktien in diesem Artikel
|Zalaris ASA
|8,82
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.