Erste Schätzungen: Zalaris ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zalaris ASA äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,40 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,04 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,49 NOK je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 370,2 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 397,9 Millionen NOK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,60 NOK, gegenüber 2,79 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,63 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at