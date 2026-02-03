Zaptec AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QEA9 / ISIN: NO0010713936
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Zaptec AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zaptec AS Registered präsentiert voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,200 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zaptec AS Registered 0,190 NOK je Aktie eingenommen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,03 Prozent auf 389,0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 326,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,593 NOK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,040 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,27 Milliarden NOK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Zaptec AS Registered Shs
