Erste Schätzungen: Zaptec AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zaptec AS Registered stellt voraussichtlich am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,468 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zaptec AS Registered 0,300 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 24,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 479,2 Millionen NOK gegenüber 383,4 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 NOK, während im vorherigen Jahr noch 0,620 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,94 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,53 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at