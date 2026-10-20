Zaptec AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QEA9 / ISIN: NO0010713936
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zaptec AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zaptec AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Zaptec AS Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,330 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Zaptec AS Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 477,5 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 369,1 Millionen NOK umgesetzt worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,87 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,620 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,99 Milliarden NOK, gegenüber 1,53 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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