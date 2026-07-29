Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zealand Pharma A-S wird voraussichtlich am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,939 DKK. Dies würde einer Verringerung von 99,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zealand Pharma A-S 107,08 DKK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 90,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 845,9 Millionen DKK gegenüber 9,09 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,94 DKK im Vergleich zu 91,56 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 4,62 Milliarden DKK, gegenüber 9,21 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at