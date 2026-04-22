Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zealand Pharma A-S stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -8,853 DKK. Dies würde einen Verlust von 86,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Zealand Pharma A-S -4,750 DKK je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 18,9 Millionen DKK – das wäre ein Zuwachs von 133,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,1 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,92 DKK, gegenüber 91,56 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 4,37 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 9,21 Milliarden DKK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at