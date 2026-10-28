Zealand Pharma A-S Aktie

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WKN DE: A0YJW7 / ISIN: DK0060257814

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zealand Pharma A-S stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -10,394 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 80,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -5,750 DKK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,04 Prozent auf 55,5 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte Zealand Pharma A-S noch 49,6 Millionen DKK umgesetzt.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 26,40 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 91,56 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,75 Milliarden DKK, gegenüber 9,21 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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