Zealand Pharma A-S Aktie
WKN DE: A0YJW7 / ISIN: DK0060257814
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Zealand Pharma A-S wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -8,017 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,120 DKK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1480,35 Prozent auf 143,2 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte Zealand Pharma A-S noch 9,1 Millionen DKK umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 91,76 DKK im Vergleich zu -16,240 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 9,32 Milliarden DKK, gegenüber 62,7 Millionen DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Zealand Pharma A-S
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Zealand Pharma A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Zealand Pharma A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Zealand Pharma A-S
