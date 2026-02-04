Zealand Pharma A-S Aktie

Zealand Pharma A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJW7 / ISIN: DK0060257814

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zealand Pharma A-S wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -8,017 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,120 DKK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1480,35 Prozent auf 143,2 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte Zealand Pharma A-S noch 9,1 Millionen DKK umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 91,76 DKK im Vergleich zu -16,240 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 9,32 Milliarden DKK, gegenüber 62,7 Millionen DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Zealand Pharma A-S

Analysen zu Zealand Pharma A-S

Aktien in diesem Artikel

Zealand Pharma A-S 53,32 -6,49% Zealand Pharma A-S

