Zebra Technologies Aktie

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WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zebra Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zebra Technologies veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zebra Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,57 USD je Aktie, gegenüber 8,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 6,07 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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