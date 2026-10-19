Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zebra Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zebra Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zebra Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Zebra Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,16 USD, gegenüber 8,18 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 6,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,44 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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