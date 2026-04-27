Erste Schätzungen: Zebra Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zebra Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zebra Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,25 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,62 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 13,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 17,84 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,18 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,99 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at