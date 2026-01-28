Erste Schätzungen: Zebra Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zebra Technologies wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,33 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,33 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,47 Milliarden USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,83 USD, gegenüber 10,18 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 5,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,97 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

