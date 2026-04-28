Erste Schätzungen: ZEON präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ZEON gibt voraussichtlich am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 17,61 JPY. Dies würde einer Verringerung von 42,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ZEON 30,69 JPY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll ZEON mit einem Umsatz von insgesamt 94,33 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,35 Prozent verringert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 154,40 JPY, gegenüber 127,43 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 409,41 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 420,65 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at