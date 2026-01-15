Erste Schätzungen: ZEON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ZEON lädt voraussichtlich am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 20,58 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 46,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 38,27 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 104,40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 102,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 146,38 JPY im Vergleich zu 127,43 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 416,13 Milliarden JPY, gegenüber 420,65 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at