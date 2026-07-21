Erste Schätzungen: Zevia PBC Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zevia PBC Registered A wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zevia PBC Registered A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 44,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zevia PBC Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 44,2 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,133 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,150 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 173,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 161,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at