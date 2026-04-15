Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie

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WKN: 812890 / ISIN: CNE000001F21

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical legt Quartalsergebnis vor

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,11 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,480 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,74 Prozent verringert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,23 CNY, gegenüber 4,93 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 9,77 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 10,72 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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