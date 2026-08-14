Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie
WKN: 812890 / ISIN: CNE000001F21
|
14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical äußert sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,910 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 0,730 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 2,00 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,04 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,58 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,48 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,97 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A)
|133,66
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.