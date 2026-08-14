Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie

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WKN: 812890 / ISIN: CNE000001F21

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14.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical äußert sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,910 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 0,730 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,00 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,04 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 3,58 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,48 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,97 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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