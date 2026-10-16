Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie
WKN: 812890 / ISIN: CNE000001F21
|
16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical wird voraussichtlich am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY gegenüber 1,14 CNY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,94 Milliarden CNY gegenüber 2,06 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,43 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,58 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,53 Milliarden CNY, gegenüber 8,97 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A)
Analysen zu Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A)
|120,89
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.