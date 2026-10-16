Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812890 / ISIN: CNE000001F21

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical wird voraussichtlich am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY gegenüber 1,14 CNY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,94 Milliarden CNY gegenüber 2,06 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,43 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,58 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,53 Milliarden CNY, gegenüber 8,97 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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