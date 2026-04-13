Erste Schätzungen: Zhejiang Dingli Machinery veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Dingli Machinery präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,455 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 17,61 Prozent auf 1,36 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,93 CNY, gegenüber 3,22 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 8,76 Milliarden CNY im Vergleich zu 7,75 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at