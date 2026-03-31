Zhejiang HangKe Technolog a Aktie

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WKN DE: A2QR3F / ISIN: CNE100003MW8

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31.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhejiang HangKe Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang HangKe Technology A gibt voraussichtlich am 15.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,250 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang HangKe Technology A -0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zhejiang HangKe Technology A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 305,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,23 Milliarden CNY im Vergleich zu 303,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,948 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,540 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,77 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,95 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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