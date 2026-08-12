Zhejiang HangKe Technolog a Aktie
WKN DE: A2QR3F / ISIN: CNE100003MW8
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Zhejiang HangKe Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang HangKe Technology A wird voraussichtlich am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,370 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 27,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zhejiang HangKe Technology A 0,290 CNY je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Zhejiang HangKe Technology A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zhejiang HangKe Technology A 1,29 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,870 CNY, gegenüber 0,610 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 4,23 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,98 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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