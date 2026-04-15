Zhejiang HangKe Technolog a Aktie

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WKN DE: A2QR3F / ISIN: CNE100003MW8

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhejiang HangKe Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang HangKe Technology A wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,190 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Zhejiang HangKe Technology A ebenfalls einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 671,7 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Zhejiang HangKe Technology A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 714,0 Millionen CNY aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,20 CNY je Aktie, gegenüber 0,650 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 4,80 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 3,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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