Zhejiang Lante Optics a Aktie
WKN DE: A40SSB / ISIN: CNE1000042R6
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhejiang Lante Optics A präsentiert Quartalsergebnisse
Zhejiang Lante Optics A wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,190 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Lante Optics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 47,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 371,0 Millionen CNY gegenüber 252,4 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,960 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,13 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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