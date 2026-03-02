Erste Schätzungen: Zhejiang Lante Optics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Lante Optics A wird voraussichtlich am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,250 CNY je Aktie gegenüber 0,150 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 53,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 247,9 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 381,0 Millionen CNY aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,873 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,550 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,45 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,03 Milliarden CNY waren.

