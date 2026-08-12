Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Aktie

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WKN DE: A41BZ2 / ISIN: CNE100006Z79

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls präsentiert voraussichtlich am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,338 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 HKD erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 10,45 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,27 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,29 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,12 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 40,30 Milliarden HKD, gegenüber 33,55 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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