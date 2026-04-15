Zhejiang Supcon Technology a Aktie

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WKN DE: A3DP0C / ISIN: CNE100005D92

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhejiang Supcon Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Supcon Technology A wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,173 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 10,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,77 Milliarden CNY gegenüber 1,61 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,18 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,570 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,30 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 8,05 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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