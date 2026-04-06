Zhejiang Supcon Technology a Aktie
WKN DE: A3DP0C / ISIN: CNE100005D92
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06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhejiang Supcon Technology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zhejiang Supcon Technology A wird voraussichtlich am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,041 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,39 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 14,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zhejiang Supcon Technology A einen Umsatz von 2,80 Milliarden CNY eingefahren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,832 CNY, gegenüber 1,42 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 8,18 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,09 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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