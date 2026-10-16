Zhejiang Supcon Technology a Aktie
WKN DE: A3DP0C / ISIN: CNE100005D92
|
16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhejiang Supcon Technology A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zhejiang Supcon Technology A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zhejiang Supcon Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,135 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 CNY je Aktie gewesen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,73 Prozent auf 1,98 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,756 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,560 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,71 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,03 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
16.10.26
|Erste Schätzungen: Zhejiang Supcon Technology A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.08.26
|Ausblick: Zhejiang Supcon Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Zhejiang Supcon Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: Zhejiang Supcon Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.