Erste Schätzungen: Zhengzhou Yutong Bus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhengzhou Yutong Bus wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Zhengzhou Yutong Bus für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,710 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 13,14 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 CNY im Vergleich zu 1,86 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 42,42 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 36,99 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at