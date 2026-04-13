Zhengzhou Yutong Bus Aktie

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WKN: 911481 / ISIN: CNE000000PY4

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhengzhou Yutong Bus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhengzhou Yutong Bus lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zhengzhou Yutong Bus die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Zhengzhou Yutong Bus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,450 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 10,27 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 60,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,42 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,75 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,51 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,25 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 41,23 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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