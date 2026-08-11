Zhih a Aktie
WKN DE: A3DKAA / ISIN: KYG989MJ1017
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhihu A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zhihu A äußert sich voraussichtlich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,031 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 820,6 Millionen HKD – ein Plus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhihu A 773,5 Millionen HKD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,203 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,870 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,97 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 2,98 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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