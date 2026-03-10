Zhih a Aktie

WKN DE: A3DKAA / ISIN: KYG989MJ1017

10.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhihu A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhihu A stellt voraussichtlich am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,029 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zhihu A noch 0,360 HKD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 711,1 Millionen HKD aus – das entspräche einem Minus von 23,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 929,2 Millionen HKD in den Büchern standen.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,058 HKD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,680 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,03 Milliarden HKD, gegenüber 3,90 Milliarden HKD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Zhihu Incorporation Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Zhihu Incorporation Registered Shs -A-

mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Zhihu Incorporation Registered Shs -A-

