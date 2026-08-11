Zhihu Incorporation Aktie

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WKN DE: A40CCE / ISIN: US98955N2071

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11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhihu informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhihu lädt voraussichtlich am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,080 CNY gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 710,7 Millionen CNY betragen, verglichen mit 99,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,424 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,60 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 382,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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