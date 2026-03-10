Zhihu Incorporation Aktie
Erste Schätzungen: Zhihu stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zhihu wird voraussichtlich am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,080 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zhihu noch 0,140 USD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 642,8 Millionen CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 119,5 Millionen USD erzielt wurde.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,033 CNY, gegenüber -0,260 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 2,74 Milliarden CNY im Vergleich zu 500,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
