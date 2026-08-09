Zhongji Innolight Aktie
WKN DE: A42HLJ / ISIN: CNE100007SR6
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09.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhongji Innolight verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zhongji Innolight wird voraussichtlich am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,53 HKD. Das entspräche einem Zuwachs von 217,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,37 HKD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 210,17 Prozent auf 27,16 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Zhongji Innolight noch 8,76 Milliarden HKD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 33,04 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,54 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 120,13 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 41,45 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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