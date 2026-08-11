Erste Schätzungen: Zhuhai Cosmx Battery A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zhuhai Cosmx Battery A veröffentlicht voraussichtlich am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,215 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 79,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zhuhai Cosmx Battery A 0,120 CNY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 32,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,77 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,732 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,420 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,49 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,39 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at