Erste Schätzungen: Zhuhai Cosmx Battery A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhuhai Cosmx Battery A öffnet voraussichtlich am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,402 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 187,14 Prozent erhöht. Damals waren 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,18 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,585 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,380 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,21 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 11,50 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at