Zhuhai Cosmx Battery a Aktie
ISIN: CNE100005030
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhuhai Cosmx Battery A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Zhuhai Cosmx Battery A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,093 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,80 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,931 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,420 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,00 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,39 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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