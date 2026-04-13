Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie

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WKN DE: A3C5GD / ISIN: CNE100004QK2

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhuzhou CRRC Times Electric informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhuzhou CRRC Times Electric präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zhuzhou CRRC Times Electric im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,470 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,450 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,90 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,37 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,99 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,92 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 28,59 Milliarden CNY waren.

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