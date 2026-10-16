Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie

Zhuzhou CRRC Times Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5GD / ISIN: CNE100004QK2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zhuzhou CRRC Times Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhuzhou CRRC Times Electric gibt voraussichtlich am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,815 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CRRC Times Electric 0,770 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 7,21 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,24 CNY im Vergleich zu 2,99 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 31,34 Milliarden CNY, gegenüber 28,59 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Registered Shs -A- 47,00 1,14% Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen