Erste Schätzungen: Zhuzhou CRRC Times Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhuzhou CRRC Times Electric gibt voraussichtlich am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,815 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CRRC Times Electric 0,770 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 7,21 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,24 CNY im Vergleich zu 2,99 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 31,34 Milliarden CNY, gegenüber 28,59 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at