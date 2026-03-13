Erste Schätzungen: Zhuzhou CRRC Times Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhuzhou CRRC Times Electric wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,00 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CRRC Times Electric 0,860 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 14,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,65 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,89 Milliarden CNY aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,01 CNY, gegenüber 2,62 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 28,54 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 24,82 Milliarden CNY generiert worden waren.

