Erste Schätzungen: Zhuzhou CRRC Times Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhuzhou CRRC Times Electric wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,830 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Zhuzhou CRRC Times Electric einen Gewinn von 0,760 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 8,52 Milliarden CNY gegenüber 7,68 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,35 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 2,99 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,13 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 28,59 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at