Erste Schätzungen: Zhuzhou CSR Times Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zhuzhou CSR Times Electric wird voraussichtlich am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,815 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zhuzhou CSR Times Electric ein EPS von 0,840 HKD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 7,21 Milliarden CNY für Zhuzhou CSR Times Electric, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,23 Milliarden HKD erzielt wurde.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,24 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,24 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,34 Milliarden CNY, gegenüber 31,00 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at